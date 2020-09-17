Kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Ali Kıdık İBB Meclisini karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

17.09.2020 18:51

Güngören'e kondurduğu kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Ali Kıdık bu sefer de İBB Meclisi'ni karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında laf atan Kıdık gerginliğe sebep oldu. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.