Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz özelindeki bölgesel gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü05.12.2019 22:49
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
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