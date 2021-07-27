Didim'de vahşi cinayet! Yağmur Tayhan ölü bulundu! Katil komşu Nizam C. çıktı

Son dakika haberleri... Tüm Türkiye'yi kahreden haber Aydın Didim'den geldi. İlçede 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın cesedi bulundu. Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yürüdüğü ve elinde poşet olduğu görüldü. Genç kızın katili ise komşuları çıktı. Nizam C., parkta uyurken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde, önceki gün ortadan kaybolan ve bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın katıl zanlısı olarak komşuları Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nizam C.'nin, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.





KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti.

Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi.

İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu.

Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.





PARKTA UYURKEN YAKALANDI

Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.'nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti.

Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.'yi burada uyurken yakaladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nizam C.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.