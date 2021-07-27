Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/yagmur-tayhan?type=2" class="">Yağmur Tayhan</a>'dan acı haber! Arazide <a href="/index/olu-bulundu?type=2" class="">ölü bulundu</a>

Yağmur Tayhan'dan acı haber! Arazide ölü bulundu

Yağmur Tayhan'dan acı haber! Arazide ölü bulundu
27.07.2021 13:49 - Son Güncelleme: 27.07.2021 13:50
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Son dakika haberleri... Tüm Türkiye'yi kahreden haber Aydın Didim'den geldi. İlçede 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın cesedi bulundu. Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yürüdüğü ve elinde poşet olduğu görüldü.


Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

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