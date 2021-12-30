Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden olan PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile Dinç'i evinde saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ın ifadelerine ulaşıldı. Terör örgütü PKK'lı Mehmet Miraç Dinç ifadesinde, "Biraz gezmek ve hava almak için evden yaklaşık 100 metre ayrıldıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındık." diye konuştu. HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ise, " Araçtayken abim misafirin yani Miraç'ın evde sıkılmış ya da acıkmış olabileceğini, bu nedenle dışarı çıkarmamı istedi." ifadelerini kullandı.