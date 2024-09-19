Devlet Bahçeli'den MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fitne odaklarıyla hesaplaşacaklarını ifade eden Bahçeli, "Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur." dedi. Anayasa mesajı veren Bahçeli, "Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız." ifadelerini kullandı.