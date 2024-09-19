SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Devlet Bahçeli'den MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
Haberler Haber Videoları

Devlet Bahçeli'den MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 15:39 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 15:39

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fitne odaklarıyla hesaplaşacaklarını ifade eden Bahçeli, "Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur." dedi. Anayasa mesajı veren Bahçeli, "Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını satan firma görüntülendi
19.09.2024Perşembe
MOSSAD çağrı cihazı saldırısı için paravan şirket mi kurdu?
18.09.2024Çarşamba
FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE!
18.09.2024Çarşamba
Kartal'da yangın!
18.09.2024Çarşamba
Aksaray Çarşamba Semt Pazarı'nda silahlı kavga: 5 Yaralı!
18.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
FETÖ SON HALİ VİDEOSU İZLE! 00:06
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
18.09.2024Çarşamba
Kahta Son Dakika Trafik Kazası: 2 ölü 00:49
Kahta'da feci kaza: 2 ölü
18.09.2024Çarşamba
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek’in son haline bakın! Gören ’’kocaman kız olmuş’’ dedi 00:19
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebeği Ebrar Demirbilek'in son haline bakın!
19.09.2024Perşembe
Müge Anlı’dan Narin Güran açıklaması! 03:36
Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA