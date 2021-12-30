Devlet Bahçeli'den 'İmamoğlu görevden alınmalı mı?' sorusuna çarpıcı cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin birçok konuyu değerlendirdi. İçişleri Bakanlığını İBB'ye özel teftiş soruşturmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU HIYANET HİÇBİR KALIBA SIĞMAYACAK KADAR CİDDİDİR"

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için başlattığı özel teftiş hakkında konuşan Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili iddialar vahimdir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir" dedi.

"SUÇLUYSA GÖREVDEN ALINMALI"

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevinden alınmasını mı istiyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua bereketidir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği il ve ilçe ziyaretleri gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir."

İSTANBUL'UN SUYUNA ZEHİR KARIŞTIRSALAR NE YAPACAĞIZ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur.

Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR GİBİ"

Millet İttifakı'nın olası Cumhurbaşkanı adayı hakkında, "Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadı. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu devamlı 'İttifak uygun bulursa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım' diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu en başta İP Başkanını dolduruşuna gerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesindeki makamına da boş zamanlarda uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır. CHP'deki koltuk savaşları, zillet ittifakının çıkar ve ikbal özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklayacak hazırlığı yoktur. Cesaret yoktur. Kararı yoktur. İşleri güçleri polemik, dedikodu" ifadelerini kullandı.

"CHP DAĞILDI, İP İSTİKAMETİ KAYBETTİ, HDP İLE PKK'YI AYIRT ETMEK İMKANSIZ"

Muhalefetin 2021 yılı siyasi performanslarını da değerlendiren MHP lideri, "2021 yılında CHP sınıfta kaldı. Siyaseten dağıldı, ahlaken havlu attı. İP istikametinden şaştı. Fikirsizliği, kimliksizliği, hedefsizliği, siyaseti okumadaki acizliği, milli konulardaki mütereddit tavrı, bölücülerle girdiği karanlık ilişki ağları İP'in gerçek yüzünü deşifre etti. HDP'de ise değişim zaten beklenmiyordu, yine PKK terör örgütünün dümen suyundan gitti. PKK ile HDP'yi ayırt etmek artık imkansız hal aldı. CHP, İP, HDP ve diğerlerinin Türk milletine sadece ve sadece seçim, referandum, sonra bir kez daha seçim sarmalından başka bir vaatleri yoktur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İşbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." denildi.