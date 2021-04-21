Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık kim?

Derya Yanık kimdir? Kabinede yapılan revizyonun ardından bazı bakanlıklarda görev değişimi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak Derya Yanık göreve getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Derya Yanık atandı. Peki Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de duyuruldu. Birçok bakanlıkta görev değişimi yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kim?

DERYA YANIK KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.