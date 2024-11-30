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Dereye düşen şahıs ağır yaralı olarak kurtarıldı
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Dereye düşen şahıs ağır yaralı olarak kurtarıldı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 23:25

Antalya'da dere içerisine düşen erkek şahıs, ağır yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kökez Mahallesi'nde bulunan Kız Deresi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Dere kenarında yürüyen vatandaşların dereye düşen bir kişinin yardım çığlığını duymaları üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Daha sonra bölgeye ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğini bulmak için polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın görgü tanıklarından Mustafa Aktaş, “Dere içerisinde bulunan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedik. Daha sonra ekipler gelerek şahsı kurtardı ve ambulans ile hastaneye sevk etti, şahsı tanımıyoruz” dedi.

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