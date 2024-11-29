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Rize'de başıboş köpek saldırısı! Genç kadın canından oluyordu! O anlar kamerada!
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Rize'de başıboş köpek saldırısı! Genç kadın canından oluyordu! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 13:20

Rize'de bir kadının kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola savrulan kadın, dengesini kaybedip düştü. O sırada yoldan geçen sürücülerin dikkati sayesinde faciadan dönüldü. İşte o dehşet anları.

Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaldırımda yürüyen bir kadın, aniden başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olay, çevredeki vatandaşların yardımıyla son bulurken, yaşananlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Köpeklerin Saldırısına Uğradı
Kaldırımda sakin bir şekilde yürüyen kadın, yol kenarında bulunan iki başıboş köpeğin aniden saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kadın, yola doğru sürüklendi ve dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar hızla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı.

Sürücülerden Destek Geldi
Kadının yere düştüğünü gören sürücüler, araçlarını durdurarak yardım etmek için yanına koştu. Neyse ki kadın, bu korkutucu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ancak yaşadığı büyük korku gözlerden kaçmadı.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti
Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin saldırısı, kadının çabaları ve çevredekilerin yardımı saniye saniye görülüyor.

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