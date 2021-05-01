Depremzede Kaviye teyze, Başkan Erdoğan ile olan görüşmesini A Haber'e anlattı

Depremezde Kaviye Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber ekranlarında anlattı. Yaptıkları konuşmaya ilişkin "Bu ölene kadar ben de çok güzel bir anı olarak kalacak" diyen Kaviye Hanım, Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hayırlı uzun ömürler versin. Gönülden ona dualar ediyorum, onu istemeyenleri Allah'a havale ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Elazığ depreminde evleri zarar gören Erdoğan ailesi yeni evine kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzede aileyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Erdoğan ailesinin iftarına misafirin olan Bakan Kurum, iftar sonrası ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Kaviye Erdoğan ve eşi Sedat Erdoğan, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi A Haber'de anlattı.

"ONU İSTEMEYENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kaviye Hanım şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımla konuştum. Ölene kadar ben de bu güzel bir anı olarak kalacak. Evim yıldıktan sonra kiraya gittim, 1-2 yıl kiralarda sürüneceğiz diye düşünürken daha 1 yıl sürmeden evimiz tamamladı. İnanamadım. Evim çok güzel. ALLAH razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Rabbim ona uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Gönülden ona dualar ediyorum, onu istemeyenleri ALLAH'a havale ediyorum.



"RABBİM CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Sedat Erdoğan ise "Evimiz çok güzel 1 yıl dolmadan evimizi bize teslim ettiler. 1 aya yakın çadırlarda kaldık. Evimizden çok memnunuz. 3 çocuğum var. Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin" dedi.



"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Kaviye Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.