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Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken Malatya depremi yorumu: Pütürge kritik yerlerden bir tanesiydi

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken Malatya depremi yorumu: Pütürge kritik yerlerden bir tanesiydi
08.09.2020 14:25

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.44'te meydana gelen deprem 15,09 kilometre derinlikte 4,6 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Gelen son dakika deprem haberinin ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, ''Pütürge kritik yerlerden bir tanesiydi'' diyerek bölgeye dikkat çekti...


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