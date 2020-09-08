Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.44'te meydana gelen deprem 15,09 kilometre derinlikte 4,6 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Gelen son dakika deprem haberinin ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, ''Pütürge kritik yerlerden bir tanesiydi'' diyerek bölgeye dikkat çekti...
Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken Malatya depremi yorumu: Pütürge kritik yerlerden bir tanesiydi
08.09.2020 14:25
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