Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

08.09.2020 14:47

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yunanistan kendisine güveniyorsa cesareti varsa gelsin masaya otursun haklı olduğunu orada herkesin önünde söylesin tabi bizim de söyleyeceklerimiz var zaten Yunanistan'ın da korktuğu bu" dedi.