Malatya deprem son dakika! Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedilen depremden İLK GÖRÜNTÜLER...

08.09.2020 14:10

Malatya ve çevre illerde şiddetli bir deprem meydana geldiği belirtildi. Malatya deprem son dakika bilgisinin ardından Malatya deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt aranıyor. Depremin Malatya, Elazığ ve çevre illerden hissedildiği belirtildi.

Malatya deprem son dakika! Malatya deprem şiddeti kaç? Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Kandilli AFAD son depremler listesi merak edilmeye başlandı. AFAD tarafından depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili bir açıklama geldi.

AFAD DUYURDU!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Malatya depreminin şiddetini 4.7 olarak duyururken depremin merkez üssünün Malatya Pütürge olduğunu açıkladı.