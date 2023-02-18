Deprem bölgesinde doktor olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan elektrikçi tutuklandı

İstanbul, Maltepe'de polise başvuran Yazılım mühendisi M.F.Y.(26), depremin ardından depremzedelere yardım amacıyla Hatay'a gittiğini burada tanıştığı ve kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur M.F.Y. "Kendisinin doktor olduğunu söyledi. Tedavi için ilaç alması gerektiğini söyledi. Ben de yardımcı olmak için ona 3 bin lira ve cep telefonumu verdim" dedi. M.F.Y. şüphelinin daha sonra ortadan kaybolduğunu kendisinin yardımlarını yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğünde şikayetçi olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

ÜZERİNDEN 8 BİN LİRA İLE 1 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada önce şüphelinin kimliğini belirledi. İstanbul'a geldiği öğrenilen şüpheli N.E. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 8 bin 650 lira ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

DOKTOR OLDUĞUNA İNANDIRARAK DOLANDIRICILIK YAPTI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin asıl mesleğinin Elektrikçilik olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Deprem bölgesinde bir kaç küçük yaralanma olayında pansuman yaparak çevresinde güven sağladığı ve depremzedeleri doktor olduğuna inandırarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

SÖZDE YARDIM EDERKEN ÇEKİLEN BAZI FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, deprem bölgesinde yaralılara sözde yardım ederken çekilen bazı fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda şüphelinin bir depremzedenin hafif yaralanan ayağına müdahale ettiği görüldü.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli N.E.'nin daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 adet suç kaydı olduğu ayrıca, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" suçundan arandığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEPREM BÖLGESİNDE HIRSIZLIK YAPAN 12 KİŞİ YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta merkezli depremde, Adana'da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bunu fırsat bilenler de boş binalardan hırsızlık yapmaya başladı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı başlattıkları çalışmalarda; 1 otomobil, 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 500 metre kablo, çöp konteyneri, kürk, bebek arabası, ayakkabı ve 5 sandalye çalan 12 kişiyi belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.