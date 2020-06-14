Darbeci Hafter'e bir şok daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı

14.06.2020 16:50

Türkiye’nin Libya hükümetine yardımlarıyla bozguna uğrayan Darbeci Hafter’e bir şok daha geldi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı.

Son dakika haberi... Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında aldığı üst üste yenilgilere bir yenisi daha eklendi.

UMH BİRLİKLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı. Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde, UMH birlikleri tarafından yakalandı. General Ömer Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.