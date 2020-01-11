Darbe girişimi sırasında kahve yudumlayan Kılıçdaroğlu'ndan "sabaha kadar direndik" yalanı! 11.01.2020 12:32

15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında "Darbe girişimine sabaha kadar bombaların altında karşı çıktık" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçmişti.

Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ortaya çıkmıştı.







"BOMBALARIN ALTINDA SABAHA KADAR DİRENDİK"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi evde kahve yudumladığını unutarak katıldığı bir televizyon programında "Darbeye sabaha kadar bombaların altında hep beraber direndik" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, "Darbeye kahve içerek mi direndin?" yorumunu yaptı.