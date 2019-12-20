MİT TIR'larını diline dolayan, 17 Aralık sonrası kulağına üflenen illegal tapeleri meclis kürsüsünden yayınlayan, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin açtığı koridorda VIP'ten "güvenli" evlere geçip 251 şehidin akan kanını ekrandan izleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bağlantısı bir kez daha gündeme geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı konuşmalarda, "FETÖ darbesi" diyemeyen ve Fetullahçıların sosyal medyada yaptığı açıklamalara paralel çıkışlar yapan Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP'de "FETÖ krizi" patlak verdi. Daha önce avukatı, danışmanı, başdanışmanı, akıl hocası, milletvekili ve genel başkan yardımcısı FETÖ'den alınan Kılıçdaroğlu'nun 'ekibinde yer alan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un da FETÖ'den tutuklanması; CHP'nin örgüt ile olan kirli ilişkisini resmi olarak kayıtlara geçirdi.

GÜLEN'İ MAZLUM İLAN ETTİ, "FETÖ DARBESİ" DİYEMEDİ

FETÖ'nün güvenli limanı haline gelen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçıların desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturdu. FETÖ kumpasının ardından Mayıs 2010'da CHP liderliğini ele geçiren Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ kanallarından inmedi. 25 Aralık 2015'te yaptığı açıklamada, "Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız? Kimse kusura bakmasın" diyerek Gülen'in yanında yer aldığını ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı konuşmalarda "FETÖ darbesi" diyememesi dikkat çekti. Yaptığı açıklamalarda adeta FETÖ soruşturmasını sekteye uğratmaya çalışan Kılıçdaroğlu, devletin içine sızmış FETÖ'cülerle mücadele için hayati önemde olan OHAL uygulamasına karşı çıktı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı belirlendiği için açığa alınan öğretmen, bakanlık bürokratları, hakim ve savcıları savunan Kemal Kılıçdaroğlu, sadece darbeci askerlerin yargılanması gerektiğini ve devletin içine sızmış örgüt mensuplarına dokunulmaması gerektiğini söyledi.



*Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Gürsul

PENSİLVANYALI DANIŞMANLAR

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, Silivri'de tutuklu. CHP'nin "masum" diye savunduğu Gürsul, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 28 bin 66 kez giriş yaptı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca Gürsul, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden de atıldı.



*Murat Aksoy

15 Temmuz kalkışmasını 9 ay önceden haber veren bir başka danışman Murat Aksoy ise FETÖ'nün medya yapılanması davasının sanığı. FETÖ'nün yayın organlarında boy göstererek örgüt propagandası yapan Aksoy'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



*Tuncay Ceylan

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan da FETÖ'ye finansal destek sağlamaktan tutuklandı. Ceylan, FETÖ'ye finansal destek sağlamaktan tutuklanan Erkan Karaarslan'ı CHP'li belediye başkanlarına önererek bağlantı sağladı.



*İştar Gözaydın

KEMAL BEY'İN GÖZDESİYDİ

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Abant Toplantılarının açılışını yapan Prof. Dr. İştar Gözaydın'ı da milletvekili listesine almış ancak seçilmesini sağlayamamıştı. Gözaydın, CHP'nin son kurultayında Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine de adını yazdırmayı başarmıştı. Gözaydın'ın bölüm başkanlığını yaptığı üniversite, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Prof. Dr. İştar Gözaydın, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 27 Aralık 2016'da tutuklandı. 15 yıla kadar hapisle yargılanan Gözaydın, 3.5 ay tutukluğunun ardından tahliye oldu.



*Celal Çelik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturma kapsamında, 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik, 28 Eylül'de adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





*Enis Berberoğlu - Eren Erdem

ÜNİVERSİTEDEN İHRAÇ EDİLDİLER

MİT TIR'ları ihanetinde Can Dündar ile işbirliği yapan CHP eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu casusluktan yargılandı. Sahte dinleme kayıtlarının yayınlandığı Karşı Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni CHP'li Eren Erdem ise 'FETÖ'ye yardım' suçundan tutuklandı. CHP'li Erdem, Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.



*Kılıçdaroğlu ve Ahmet Caner Yenidünya

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı ve CHP eski PM üyesi Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya da FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kararnamesiyle ihraç edildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Kastamonu'dan birinci sıradan milletvekili adayı olan fakat kazanamayan Yenidünya, Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi.



*Alper Keten

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka danışmanı olan CHP PM üyesi Alper Keten, KHK ile Hacettepe Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğinden atıldı.



*Koray Çalışkan ve Kılıçdaroğlu

ÖRGÜTÜ TEMİZE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde 10 Temmuz 2017'de gözaltına alınan CHP'nin akıl hocası Koray Çalışkan, 4 gün sonra "ev hapsi" ile serbest bırakıldı. Örgüte yönelik operasyonlar için "darbe" diyen Çalışkan, Fetullahçı ihanet şebekesi ile ilgili, "1 milyon satış yapan Zaman gazetesi terör örgütü organı mı? FETÖ'ymüş, terör örgütüymüş, şuymuş-buymuş beni onlar ikna etmiyor" dedi. 24 Aralık 2015'te ise örgütün Can Erzincan TV'sine çıkan Koray Çalışkan, "Cemaat terör örgütüymüş, darbe yapmaya çalışıyormuş. Allah iki desen, onun gibi bir şey bu. Darbenin tanımını bile değiştiriyorlar" sözleriyle algı operasyonu yapmıştı. Koray Çalışkan ayrıca, 1100 akademisyenin devleti katliam yapmakla suçladığı sözde bildiriyi imzalamıştı.



*İbrahim Burak Oğuz ve Kılıçdaroğlu

CHP'nin FETÖ soruştumasından tutuklanan ve görevden alınan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ise örgüt içerisinde görev aldığı resmi olarak kayıtlara geçti. Örgütte "sohbet imamı" olarak nitelenen seviyede yer aldığı tanık ifadelerine yansıyan CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ derneklerine üye olduğu, 2006-2019 yılları arasında 182 üst düzey FETÖ militanıyla aktif iletişim kurduğu tespit edilmişti.

A Takımın yanı sıra Bolu İl Başkanı Turgut Ekici ile CHP Konya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer de FETÖ'den tutuklanmıştı.