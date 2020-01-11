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Marmaray'ın asansöründe skandal hareket! Kapı kapanır kapanmaz tekmelemeye başladı

Marmaray'ın asansöründe skandal hareket! Kapı kapanır kapanmaz tekmelemeye başladı

11.01.2020 12:55

İstanbul Marmaray'da bir şahsın asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.


İstanbul Marmaray'daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı! Skandal olayın kamera görüntülerinde; bir şahsın nefretini kusmak için insanlara hizmet için yapılmış asansöre tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

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