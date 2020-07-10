10.07.2020 16:27

Son dakika haberine göre Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında alınan karar belli oldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Peki; Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Avukat Mehmet Sarı A Haber canlı yayınında bundan sonra işleyecek süreci anlattı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...