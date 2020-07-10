Levent Özeren gözaltına alındı! Levent Özeren kimdir, kaç yaşında?

10.07.2020 16:48

Levent Özeren kimdir, kaç yaşında, nereli? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli sözler paylaşan İyi Partili Levent Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Levent Özeren kimdir sorusu gündeme oturdu. İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı olan Levent Özeren hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden dolayı soruşturma başlatılmıştı.

Levent Özeren kimdir? Gözaltına alınan Levent Özeren kimdir, kaç yaşında, nereli? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli sözler paylaşan İyi Partili Levent Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İyi Partili Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Peki, Levent Özeren kimdir? İşte Levent Özeren kim sorusunun yanıtı!

NE OLDU?

İyi Partili Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce İyi Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

LEVENT ÖZEREN KİMDİR?

Levent Özeren, İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayıdır. Ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılmıştır. FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.