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Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

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Ankara Sincan'da hafriyat kamyonunun tıra yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü R.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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