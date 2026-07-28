Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Şişli'de eğlence mekanına denetim: Çalışma izni olmayan 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi

Osmaniye'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Sixtiees Pub'a fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 7 kişi tutuklandı