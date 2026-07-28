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Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 00:03
Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 00:10
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Ankara Sincan'da hafriyat kamyonunun tıra yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü R.Ç. hastaneye kaldırıldı.
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