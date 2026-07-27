Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 19:03

Şişli'deki Eğlence Mekanına Denetim: 12 Kaçak Yabancı Uyruklu Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şişli'deki umuma açık bir eğlence mekanına düzenledikleri denetimde çalışma izni bulunmayan 12 yabancı uyruklu kadını yakaladı.

Kent genelinde kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve yabancı uyruklu kişilerin yasal statülerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, dün saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

Harbiye'deki Mekanda Kayıtsız Çalışanlar Ortaya Çıktı

Gerçekleştirilen kontrollerde, ülkeye turistik amaçla giriş yaptıkları belirlenen 12 yabancı uyruklu kadının herhangi bir çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Ekipler, yabancı uyruklu şahıslar ve işletme sahibi hakkında ilgili kurumlarla koordineli olarak yasal işlem başlattı.

Kapalı Alanda Tütün Mamulü Tüketildiği Belirlendi

Denetimler yalnızca kayıt dışı istihdamla sınırlı kalmadı. İşyerinde yapılan incelemelerde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de belirlendi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında idari işlem uygulanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü umuma açık yerlerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.