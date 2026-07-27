Şişli'de eğlence mekanına denetim: Çalışma izni olmayan 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şişli'deki bir eğlence mekanına düzenlediği denetimde, çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmadan çalıştırılan 12 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İşletmede kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği de belirlenerek yasal işlem başlatıldı.
Şişli'deki Eğlence Mekanına Denetim: 12 Kaçak Yabancı Uyruklu Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şişli'deki umuma açık bir eğlence mekanına düzenledikleri denetimde çalışma izni bulunmayan 12 yabancı uyruklu kadını yakaladı.
Kent genelinde kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve yabancı uyruklu kişilerin yasal statülerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, dün saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.
Harbiye'deki Mekanda Kayıtsız Çalışanlar Ortaya Çıktı
Gerçekleştirilen kontrollerde, ülkeye turistik amaçla giriş yaptıkları belirlenen 12 yabancı uyruklu kadının herhangi bir çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Ekipler, yabancı uyruklu şahıslar ve işletme sahibi hakkında ilgili kurumlarla koordineli olarak yasal işlem başlattı.
Kapalı Alanda Tütün Mamulü Tüketildiği Belirlendi
Denetimler yalnızca kayıt dışı istihdamla sınırlı kalmadı. İşyerinde yapılan incelemelerde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de belirlendi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında idari işlem uygulanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü umuma açık yerlerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.