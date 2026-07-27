Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 13:45

İzmir'in Çiğli ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü mühendis Mustafa Arslan (27), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de yürek yakan kaza, dün Çevre Yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Serbest Bölgesi'nde program mühendisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Mustafa Arslan yönetimindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, yolda arızalandığı belirtilen 25 AEM 932 plakalı otomobile çarptı.

Hastanede Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ocak ayında askere gidecekti

Acı haberi alarak hastaneye koşan yakınları derin bir üzüntü yaşarken, Mustafa Arslan'ın cenazesinin memleketi Balıkesir'in Koyuneri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Arslan'ın kısa süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı ve ocak ayında askere gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı şekilde park edilmesinin kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu değerlendirildi. Araç sürücüsü S.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.