DÜŞMANLARDAN DAHA FAZLA İTİRAZ EDİYORLAR

CHP ve İyi Parti temsilcileri, Türkiye'nin tezlerine ve menfaatlerine "düşmanlarımızdan" daha fazla itiraz ediyor. Tüm Türkiye büyük heyecanla Ayasofya'nın ibadete açılmasını beklerken, itiraz Yunanistan ile birlikte CHP'den geldi. CHP'li İbrahim Kaboğlu, Ayasofya'nın müze kalması hatta İstanbul'un bir diğer sembolü Sultanahmet Camii'nin de müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

YUNANİSTAN'IN DUYARLIKLARINI HASSASİYET GÖSTERİLECEKMİŞ

Benzer bir Ayasofya çıkışına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz imza attı. Katıldığı bir radyo programında, Ayasofya'nın kilise ya da cami değil müze olduğunu, hükümetin bu konuda gerilim çıkarmamasını gerektiğini söyleyen Çeviköz, "Ayasofya ne kilisedir ne camidir. Aslında ikisini de zamanında tarih içinde kendi içinde barındırmış bir binadır. Bu açıdan bakıldığında önemli bir medeniyet mirasıdır. Dünyanın önemli bir mirasıdır. Bu şekilde UNESCO'da kayıtlara geçmiştir. Hükümet bu konu üzerinden gerginlik yaratıyor. Hükümet, açtım açacağım, diyerek gerginlik yaratmasa bu konu uluslararasılaşmaya doğru evrilmeyecekti. Türkiye ve Yunanistan tarafının bu konudaki duyarlılıklara hassasiyet göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.