Bakanlar Kurulu kararı ile 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, Müslüman aleminin kanayan yarası olarak ibadete açılmayı bekliyor.
Danıştay'ın bugün yapacağı açıklama öncesi yabancı basın başta olmak üzere tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Hristiyan alemi tehditvari açıklamalar yaparken yabancı basın 'Türkler Ayasofya'yı cami yaptı' yaygarası koparmaya çalışıyor.
Türkiye'de muhalefetin yaptığının da bundan pek farkı yok. Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunması düşüncesini dahi hazmedemeyen CHP ve HDP yine ortak bir noktada buluşarak bu karara karşı olduklarını belli ediyorlar.
DÜŞMANLARDAN DAHA FAZLA İTİRAZ EDİYORLAR
CHP ve İyi Parti temsilcileri, Türkiye'nin tezlerine ve menfaatlerine "düşmanlarımızdan" daha fazla itiraz ediyor. Tüm Türkiye büyük heyecanla Ayasofya'nın ibadete açılmasını beklerken, itiraz Yunanistan ile birlikte CHP'den geldi. CHP'li İbrahim Kaboğlu, Ayasofya'nın müze kalması hatta İstanbul'un bir diğer sembolü Sultanahmet Camii'nin de müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
YUNANİSTAN'IN DUYARLIKLARINI HASSASİYET GÖSTERİLECEKMİŞ
Benzer bir Ayasofya çıkışına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz imza attı. Katıldığı bir radyo programında, Ayasofya'nın kilise ya da cami değil müze olduğunu, hükümetin bu konuda gerilim çıkarmamasını gerektiğini söyleyen Çeviköz, "Ayasofya ne kilisedir ne camidir. Aslında ikisini de zamanında tarih içinde kendi içinde barındırmış bir binadır. Bu açıdan bakıldığında önemli bir medeniyet mirasıdır. Dünyanın önemli bir mirasıdır. Bu şekilde UNESCO'da kayıtlara geçmiştir. Hükümet bu konu üzerinden gerginlik yaratıyor. Hükümet, açtım açacağım, diyerek gerginlik yaratmasa bu konu uluslararasılaşmaya doğru evrilmeyecekti. Türkiye ve Yunanistan tarafının bu konudaki duyarlılıklara hassasiyet göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.
HADSİZ ÇIKIŞ
HDP'den de Ayasofya'nın cami değil de kiliseye dönüştürülmesi yönünde bir çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, "Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir" sözlerini sarf etti.