AK Parti tarafından geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın açılmasına ilişkin yapılan ankette Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi. İYİ Partililerin yüzde 70'i de Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde görüş bildirdi.