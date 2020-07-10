Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü. Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadede açılması önündeki engeli kaldırdı.
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşta büyük sevinç yarattı. Kararın açıklanmasının hemen ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
AK Parti tarafından geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın açılmasına ilişkin yapılan ankette Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi. İYİ Partililerin yüzde 70'i de Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde görüş bildirdi.
CHP'Lİ SEÇMENİN YÜZDE 60'I AÇILMASINI İSTEMİYOR
29 Mayıs'ta fethin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunmasına ilişkin AK Parti anketinden de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmada CHP'ye oy verenlerin CHP'ye oy verenlerin sadece yüzde 41'i Ayasofya'da Fetih suresi okunmasını desteklemişti.
Ankette katılımcıların yüzde 75'i Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasını desteklediğini ifade etmişti. AK Partiye oy verenlerin yüzde 91'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 88'i, İYİ Partiye oy verenlerin yüzde 73'ü Fetih suresinin okunmasını destekledi.
Ankete katılanların yalnızca yüzde 14'ü desteklemediğini söylerken, geriye kalan yüzde 11'lik kesim fikir beyan etmedi.