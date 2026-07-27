Bursa'da caddede silahlı kavga: Husumetlisini bacağından vuran şüpheli kaçtı
Orhangazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki gencin tartışması kavgaya dönüştü. H.G.'nin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralanan E.T. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan her yerde aranıyor.
Caddede karşılaşan gençler tartışmaya başladı
Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı
Kavga sırasında H.G. yanında taşıdığı silahla E.T.'yi bacağından vurdu. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin peşinde
Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheli H.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.