Bursa'da caddede silahlı kavga: Husumetlisini bacağından vuran şüpheli kaçtı

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 23:37

Caddede karşılaşan gençler tartışmaya başladı

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı

Kavga sırasında H.G. yanında taşıdığı silahla E.T.'yi bacağından vurdu. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin peşinde

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheli H.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.