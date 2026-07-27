CANLI YAYIN
Geri
Bursa'da caddede silahlı kavga: Husumetlisini bacağından vuran şüpheli kaçtı

Bursa'da caddede silahlı kavga: Husumetlisini bacağından vuran şüpheli kaçtı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Orhangazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki gencin tartışması kavgaya dönüştü. H.G.'nin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralanan E.T. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Caddede karşılaşan gençler tartışmaya başladı

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı

Kavga sırasında H.G. yanında taşıdığı silahla E.T.'yi bacağından vurdu. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin peşinde

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheli H.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Şişli'de eğlence mekanına denetim: Çalışma izni olmayan 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi
Şişli'de eğlence mekanına denetim: Çalışma izni olmayan 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi
A Haber'de piyasa analizi: İslam Memiş altındaki son durumu açıkladı
A Haber'de piyasa analizi: İslam Memiş altındaki son durumu açıkladı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazası: Nail Caner Yeşil hayatını kaybetti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazası: Nail Caner Yeşil hayatını kaybetti
Tokat'ta otomobille çarpışan traktör şarampole devrildi: 1 ölü
Tokat'ta otomobille çarpışan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle