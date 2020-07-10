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Son dakika: Başkan Erdoğan bu akşam ulusa seslenecek

Son dakika: Başkan Erdoğan bu akşam ulusa seslenecek
10.07.2020 16:29

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.


Başkan Erdoğan'un, bu akşam saat 20.53'te ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerine yer verdi.
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