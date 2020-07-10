Son dakika: Başkan Erdoğan bu akşam ulusa seslenecek

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan'un, bu akşam saat 20.53'te ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerine yer verdi.