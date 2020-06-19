Daha ne kadar süre maske takacağız? Bir maskenin ömrü ne kadar?

19.06.2020 10:48

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 8 buçuk milyon kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten korunmak için maske takmanın çok önemli olduğu uzmanlar tarafından her fırsatta söyleniyor. Peki daha ne kdar süre maske takacağız? Maskenin ömrü ne kadar? Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Koronavirüsle mücadelede maske takmak bulaş oranını yüzde 80 azaltırken hala bazı vatandaşların kullanmaması veya yanlış kullanımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen Koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Maske nasıl takılır? Maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

İşte Özyaral'ın konuşmasından satır başları;

KOVİD-19'LA YÜZLEŞMİŞ BİRİ OLARAK...

Kovid-19'la yüzleşmiş biri olarak ben her yerde her platformda maskenin takılması gerekliliği üzerinde duruyorum.

Maskenin ömrü 4 saat çöp değil tıbbi atık.

5 dalga görülüyor maske takmak 2-3 yıl sürebilir.

Virüs o kadar sinsileşti ki biz bu kadar rahat olmamalıyız.