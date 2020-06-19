CHP'nin kanalı Halk TV'ye paravan patron!

19.06.2020 10:24

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP’nin kanalı Halk TV’nin hülleli satışının perde arkasını yazdı. Güngör, Halk TV’nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili hiçbir evrakta geçmediğine dikkat çekti. Söz konusu kanalın sahibi olarak ise Mahiroğlu’nun eniştesi Süleyman Özen görünüyor.

Halk TV'nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu'nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıktı. Televizyonun sahibi Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen görünüyor. Yönetiminde ise baldızı var. MASAK, İngiltere'deki şirketleri borç batağında olan Mahiroğlu'nun Londra'daki FETÖ sermayesiyle bağını araştırıyor

CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını SABAH açıklıyor. Daha önce Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a ait iken satılan Halk TV'nin, yeni patronu Cafer Mahiroğlu'nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıktı. İngiltere'de yaşayan işadamı Mahiroğlu, neredeyse bütün akrabalarını yerleştirdiği şirket yönetimine kendisini dâhil etmedi. Daha önce Özdemir olan soyadını İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli ve 1989/315-E sayılı kararıyla Mahiroğlu olarak değiştiren Halk TV'nin paravan patronu, televizyonun yönetimini ikinci evliliğinden sonraki akrabalarına emanet etti.

ENİŞTE BAŞKAN, BALDIZ VEKİL

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayıtlara göre, Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nin tek sahibi Süleyman Özen görünüyor. Mahiroğlu'nun eniştesi olan Süleyman Özen, Halk TV'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Mahiroğlu'nun ikinci eşinden (Safiye Küçük) baldızı Armağan Küçük ise Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Televizyonun Yönetim Kurulu Üyesi ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinin teyzesinin kızı olan Mediha Burumoğlu. Halk TV'yi, 3.5 milyon TL olduğu iddia edilen bütün borçlarını üstlenerek, çanta dolusu 2 milyon dolar nakit parayla aldığı söylenen Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketleri ise her nasılsa batık durumda.

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