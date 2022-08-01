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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi: 81 ile sosyal konut! Dar gelirliye ucuz ev!

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi: 81 ile sosyal konut! Dar gelirliye ucuz ev!
01.08.2022 10:52

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Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ile yapılacak sosyal konut projeleriyle ilgilili "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." açıklamasını yaptı.

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