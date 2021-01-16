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Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt vergi kaçakçılığı operasyonu! İşte o görüntüler

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt vergi kaçakçılığı operasyonu! İşte o görüntüler
16.01.2021 13:12
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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ“ kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TLolduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı.


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