CHP'yi zor günler bekliyor! Yönetime resti çeken Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?

Kaset kumpasıyla koltuğa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı CHP'yi zor günler bekliyor. Yönetime resti çeken Muharrem İnce'nin şubat ayında CHP’den istifa edeceği ve mart ayında da yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine resti çeken Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını uzun süredir devam ediyor. Konunun resmiyete dökülmesi için çalışmalar hız kazandı.

Kurucular Kurulu ile Yalova'da evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin tüzüğü büyük oranda oluşturuldu. Muharrem İnce CHP'den istifa edecek 3 isimle birlikte ve partiye gelecek 10 milletvekili ile birlikte harekete geçecek.



CHP'DE İSTİFA HAZIRLIKLARI

Partinin isminin "Memleket Meselesi" olması bekleniyor. Öte yandan CHP'de istifa hazırlıkları var. Bu istifaların ardından Muharrem İnce'nin partisi kurulacak.

İçişleri Bakanlığı'na parti kurmak için 1 Mart'ta dilekçenin verilmesi bekleniyor. CHP'nin içindeki muhalif kanat partide demokrasinin kalmadığına inandığı için bu nedenle farklı bir yöne geçiş yapacaklar.

Partinin kurucu isimlerinden olması beklenen Hüseyin Avni Aksoy. Aksoy CHP Karabük milletvekili olarak görev yapıyor.

Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi çok sert şekilde eleştirdiği biliniyor. Parti içerisinde bir ciddi rahatsızlık yaşandığı bir mektupla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi.