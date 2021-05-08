Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan İsrail’e tepki: Saldırıları şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Saldırıları şiddetle kınıyoruz’’ diyen İbrahim Kalın, batının bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi. A Haber'e bağlanan Kalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in kademeli ve stratejik saldırılarının ilk defa olmadığını belirten Kalın, işgalci İsrail'in Ramazan'ı hiçe sayan tavrıyla karşı karşı olduğumuzu belirtti. İşte o açıklamalar...

"İŞGAL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA'YI DERHAL TERK ETMELİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" dedi.