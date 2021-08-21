Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sel bölgesinde son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası 81 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgede önemli açıklamalar yaptı. Kastamonu'da konuşan Oktay, "Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız. Bu yüzden vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; dere yatakları ve heyelan olsun, afet oluşturabilecek alanlara konut yapmayalım." ifadelerini kullandı.