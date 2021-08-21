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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sel bölgesinde son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sel bölgesinde son durumu açıkladı
21.08.2021 18:23 - Son Güncelleme: 21.08.2021 18:27
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası 81 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgede önemli açıklamalar yaptı. Kastamonu'da konuşan Oktay, "Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız. Bu yüzden vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; dere yatakları ve heyelan olsun, afet oluşturabilecek alanlara konut yapmayalım." ifadelerini kullandı.


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