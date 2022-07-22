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Çorum'da feci kaza! Vinç otomobil ve yayaların arasına daldı: 2 ölü 1 yaralı

Çorum'da feci kaza! Vinç otomobil ve yayaların arasına daldı: 2 ölü 1 yaralı
22.07.2022 10:58

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Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı'nda freni boşalan vinç kavşakta otomobil ve yayaların arasına daldı. Kazada, 2 yaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Çorum'da iddiaya göre freni boşalan vinç kavşakta otomobil ve yayaların arasına daldı. Kazada, 2 yaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Düz idaresindeki vinç freni boşalınca önünde bulunan bir otomobile daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi henüz belirlenemeyen yayalardan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı vinç sürücüsü de tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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