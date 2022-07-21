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İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza! İETT otobüsünün çarptığı çocuk yerde metrelerce sürüklendi

İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza! İETT otobüsünün çarptığı çocuk yerde metrelerce sürüklendi
21.07.2022 16:46 - Son Güncelleme: 21.07.2022 16:47

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Sultanbeyli'de aniden yola fırlayan çocuğa, İETT otobüsü çarptı. Yolda metrelerce sürüklenen çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaşanan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Sultanbeyli'de cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, önüne aniden fırlayan küçük çocuğa çarptı.

ANİ FREN YETMEDİ
Kaza, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü, durakta yolcu aldıktan sonra cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün önüne, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuk fırladı.

Çocuğun aniden yola fırladığını fark eden otobüs şoförü ani fren yapmasına rağmen küçük çocuğa çarptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaşanan kazada İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. İETT şoförünün yaptığı ani fren sonucunda otobüs içindeki yolculardan 3'ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuğun annesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, küçük çocuk yaşanan kazayı burnu bile kanmadan atlattı.

3 YOLCU YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı küçük çocuğu ve otobüs içerisinde hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

İETT otobüsünün küçük çocuğa çarptığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

FARK EDEMEDİ
Mahalle sakini Tahsin Altındağ, "Otobüs yukarı yönden gelirken küçük çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Otobüsü fark edemedi sanırım. Otobüs küçük çocuğa çarptı. Çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. Ambulansa haber verdik. 4 tane ambulans geldi. Otobüsün içinde yolcular hafif şekilde yaralanmış tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Çocuğa bir şey olmadı. Allaha şükür canlarına bir şey olmadı" dedi.

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