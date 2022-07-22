Haberler Haber Videoları Feci ölüm! Çorum'da vinç kazası! Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada! Kaldırımda yürüyen 2 yaya hayatını kaybetti

Feci ölüm! Çorum'da vinç kazası! Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada! Kaldırımda yürüyen 2 yaya hayatını kaybetti

Feci ölüm! Çorum'da vinç kazası! Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada! Kaldırımda yürüyen 2 yaya hayatını kaybetti
22.07.2022 12:54

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:10
Suriyeli Ahmet A Haber'e...
Haber 01:50
Tahir Tarımer FETÖ'den açığa...
Haber 02:54
İstanbul'da 'tahıl koridoru'...
Haber 00:55
Pınar Damar'ın katili...
Haber 01:16
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı...
Haber 01:39
Akkuyu NGS'de son reaktörün...
Haber 06:00
FETÖ'den yeni sinsilik!...
Haber 00:28
Provokasyona geçit yok!...
Haber 02:24
TOGG sedan fiyat listesi 2022...
Haber 14:16
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl...
Haber 12:45
Başkan Erdoğan, cenaze...
Haber 18:12
Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü...

Son dakika haberi! Çorum’da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Videoları

Çorum'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Düz idaresindeki vinç, freninin boşalması neticesinde yol kenarında bekleyen bir otomobile ve kaldırımdaki vatandaşlara çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen iki yaya hayatını kaybederken, vinç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza anı kamerada
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ankara istikametinde seyir halinde Necmettin Düz idaresindeki vincin Buharaevler Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptığı görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkan vinç, yürüyen iki kadına çarpıyor. Vinç daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarparak durabiliyor.

SON DAKİKA