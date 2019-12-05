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Çorum'da doktorları şaşırtan olay;Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

05.12.2019 17:44

ÇORUM'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın (60) safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 adet taş çıkarıldı.


Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın yapılan muayanesi ve çekilen ultrason filminde safra kesesinde taşlar olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 adet taş çıkarıldı.Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu.

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