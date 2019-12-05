Fikirtepe'de metrobüs kazası! Çok sayıda ambulans sevk edildi!

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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