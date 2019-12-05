Haberler Video Fikirtepe'de metrobüs kazası! Çok sayıda ambulans sevk edildi!

Fikirtepe'de metrobüs kazası! Çok sayıda ambulans sevk edildi!

05.12.2019 17:52

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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