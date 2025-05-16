Amasya’da kavşakta trafik kazası!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 21:11:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 21:46:29

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda Meydana Geldi

Olay, Taşova ilçesi Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. (23) yönetimindeki 06 COE 504 plakalı otomobil, Erbaa istikametinden Amasya yönüne doğru seyir halindeyken kavşakta karşıdan gelen 05 HC 080 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer aracın sürücüsü ise K.Ş. (79) olarak belirlendi.

Çarpışmanın Şiddetiyle Araç Takla Attı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve takla atan otomobilin sürüklenmesi net bir şekilde görülüyor.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, sürücülerin ifadeleri alınmak üzere işlem başlatıldı. Kavşaktaki trafik akışı ise ekipler tarafından kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.