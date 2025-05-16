PODCAST CANLI YAYIN
Amasya’da kavşakta trafik kazası!
Haberler Haber Videoları

Amasya'da kavşakta trafik kazası!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 21:11:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 21:46:29

Amasya’nın Taşova ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda Meydana Geldi

Olay, Taşova ilçesi Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. (23) yönetimindeki 06 COE 504 plakalı otomobil, Erbaa istikametinden Amasya yönüne doğru seyir halindeyken kavşakta karşıdan gelen 05 HC 080 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer aracın sürücüsü ise K.Ş. (79) olarak belirlendi.

Çarpışmanın Şiddetiyle Araç Takla Attı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve takla atan otomobilin sürüklenmesi net bir şekilde görülüyor.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, sürücülerin ifadeleri alınmak üzere işlem başlatıldı. Kavşaktaki trafik akışı ise ekipler tarafından kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı!
16.05.2025Cuma
Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı! Dramatik anlar kamerada!
16.05.2025Cuma
Yozgat'ta korkutan trafik kazası!
16.05.2025Cuma
"Türkiye 40 yıllık yükünden kurtuluyor"
16.05.2025Cuma
Başkan Erdoğan GENÇFEST konuşması! - Full izle
16.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü! 03:58
Dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!
15.05.2025Perşembe
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı 01:43
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı
15.05.2025Perşembe
Antalya’da feci kaza kamerada: Ters yönden çıkan servis motosiklete çarptı! 1 ölü 1 yaralı 04:46
Feci kaza kamerada: 1 ölü 1 ağır yaralı!
15.05.2025Perşembe
Trump’a BAE’de ilginç karşılama: Sarayda saç sallayan kızlar şovu 00:55
Trump’a BAE’de ilginç karşılama
16.05.2025Cuma
CANLI YAYIN