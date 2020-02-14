Çöken bina ile ilgili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan ilk açıklama 14.02.2020 15:26

İstanbul Bahçelievler'de bulunan boş biri bina saat 15.00 sıralarında çöktü. Binanın çökmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında açıklarken, "Daha önce boşaltılmış bir bina çöktü. Büyük ihtimalle enkaz altında kalan kimse yok ancak her ihtimale karşı yine de olay yerinde incelemelerde bulunuyoruz." dedi.