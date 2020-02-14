Çöken bina ile ilgili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan ilk açıklama

İstanbul Bahçelievler'de bulunan boş biri bina saat 15.00 sıralarında çöktü. Binanın çökmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında açıklarken, "Daha önce boşaltılmış bir bina çöktü. Büyük ihtimalle enkaz altında kalan kimse yok ancak her ihtimale karşı yine de olay yerinde incelemelerde bulunuyoruz." dedi.
Çöken bina ile ilgili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan ilk açıklama14.02.2020 15:26
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