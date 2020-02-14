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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Münih'te görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Münih'te görüşecek

14.02.2020 14:08

Reuters'ın son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile pazar günü Münih'te bir araya gelecek.


İngiliz haber ajansı Reuters'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Almanya'nın Münih kentinde görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pazar günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek olan Münih Güvenlik Konferansının Dışişleri Bakanları Toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Görüşmede rejimin İdlib saldırıları, Soçi ve Astana görüşmelerinin yanı sıra Libya konularının ele alınması bekleniyor.

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