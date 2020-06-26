CHP'nin 'HSK' üzerinden giriştiği algı operasyonunu AK Parti'li Akbaşoğlu bozdu! "FETÖ'ye teslim eden CHP'dir"

26.06.2020 23:47

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) tartışması yaşandı. CHP'lilerin 'FETÖ' üzerinden algı operasyonu içeren sözleri üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sert yanıt verdi. Akbaşoğlu, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu FETÖ'ye teslim eden CHP'dir'' ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) tartışması yaşandı.

CHP'lilerin 'FETÖ' üzerinden algı operasyonu içeren sözleri üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sert yanıt verdi.

Akbaşoğlu, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu FETÖ'ye teslim eden CHP'dir'' dedi. Geçmişte yaşananları anlattı.

"HSK'YI FETÖ'YE CHP TESLİM ETTİ"

Akbaşoğlu; "FETÖ, HSK'yı ele geçirdi niye yapılan referandum sonucunda oluşturulan çerçevenin bozulması ile ilgili CHP, AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) iptal davası açtı ve o çerçeve iptal davası sonucu bozuldu. FETÖ'nün istediği denklem böyle oluşturuldu. FETÖ'ye HSK'yı teslim eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Akbaşoğlu'nun bu sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.



AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.