CHP'li Tunç Soyer'in ve HDP'li Sancar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Savcı Sayan'dan A Haber'de flaş açıklamalar

27.06.2020 00:31

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' skandalın ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, Soyer'in ve HDP'nin açıklamasının birlikte okunması gerektiğini söyledi. "HDP ve Soyer'in açıklamalarına baktığımızda Türkiye yeni bir saldırıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' skandalın ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sayan, Soyer'in ve HDP''li Mithat Sancar'ın açıklamasının birlikte okunması gerektiğini söyledi.

"SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'nin yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirten Sayan, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Bugün de Mithat Sancar'ın söylemleriyle ortaya çıkmıştır. Sancar Kürt kökenli bir vatandaş değil. Kürt kökenli olmayan bir vatandaşın Genel Başkan ilan edilmesi, akabinde gelen bu söylemleri, hemen öncesinde Tunç Soyer bayrak-para-özerklik olayı dile getirmesi, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nı zor günler bekliyor. Türkiye'ye saldıracaklar. Türkiye'yi belli bir siyasi yapıya kavuşturmak için, Türkiye'yi Suriye, Libya ve Irak'a çevirmek için..." şeklinde konuştu.