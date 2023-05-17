CHP'nin 'eksik oy' yalanı elinde patladı! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sisteminde çıktı

14 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlandı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'te çoğunluğu sağladı.







BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI

Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.





YİNE AYNI MANİPÜLASYON!

Öte yandan Muhalefet başta CHP olmak üzere seçimlere gölge düşürmekten yine geri durmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla algı operasyonuna girişildi.



Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi.







SORUN YSK VE TUTANAKLARDA DEĞİL CHP SİSTEMİNDEYMİŞ!

Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı. YSK'nın değil de CHP seçim sisteminin hatalı olduğu gözler önüne serildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU MAĞLUBİYET SONRASI İLK KELLEYİ ALDI

Tüm bu yaşanların gölgesinde oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP lideri, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.









ADIGÜZEL SİTEMLİ...

Adıgüzel de "Seçim akşamı sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" sözcüklerinin yer aldığı sitemlerle dolu bir istifa dilekçesi kaleme aldı.



Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."