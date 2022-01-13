Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle buluşmada önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde vize serbestisi Gümrük Birliği konularında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "AB'nin çıkarları birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban ediliyor.Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir." dedi. Tam üyelikle ilgili AB'nin sözünü tutması gerektiğini açıklayan Erdoğan, "Maruz kaldığımız adaletsizliğe rağmen Türkiye Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlıdır." ifadelerini kullandı.