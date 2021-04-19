CHP'nin '128 milyar dolar' yalanına çanak tutan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun zor anları

CHP'nin ortaya attığı 'Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi buhar oldu' yalanı üzerinden yürütülen algı operasyonu sürüyor. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın defalarca yalanlamasına rağmen muhalefetin ısrarla sürdürdüğü kirli propagandanın son savunucusu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Ancak Davutoğlu algı operasyonuna destek vermek isterken komik duruma düştü.

CHP'nin ortaya attığı 'Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi buhar oldu' yalanı üzerinden yürütülen algı operasyonu sürüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki algı operasyonuna destek vermek isterken komik duruma düştü.

"KESMEK ZORUNDAYIZ. '2014' DEDİNİZ, 2016'YDI EFENDİM ÇÜNKÜ 2014 SİZİN DÖNEMİNİZDİ"

Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası verilerinin 2014 yılından itibaren şeffaf yayınlanmadığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine çekim yapan ekip Ahmet Davutoğlu'na müdahalede bulundu ve "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi" dedi.

İşte o diyaloglar:

Ahmet Davutoğlu: "Sorgulamaya kaç vinçle müdahale edeceksiniz? O yüzden tekrar soruyoruz. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki, memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları 2014 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp 'Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf biçimde ortadadır, söylenenler iktidardır' diye açıklama yapmak..."

- "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi."

Ahmet Davutoğlu: "2014 mü dedim?"

- "2014 dediniz efendim. Oradan geri saralım."

Ahmet Davutoğlu: "Tamam. Tamam. Tamam"

- "Paragraf başı yapalım arkadaşlar. Af edersiniz"

Ahmet Davutoğlu: "Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum"

AHMET DAVUTOĞLU, 27 AĞUSTOS 2014- 22 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA BAŞBAKANLIK YAPTI

Sabah'ın haberine göre Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde AK Parti Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev aldı. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurdu. Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık görevinden 22 Mayıs 2016 tarihinde ayrıldı.

İLHAN KESİCİ DE, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YALANLADI

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna Halk TV canlı yayınında cevap vermişti.

İlhan Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. (Merkez Bankası rezervleri) Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alım-satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış-satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökermişti.