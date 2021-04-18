CHP’nin "128 milyar dolar" hikayesi ve gerçekler...

Açıklamalarına devam eden Güngör, "FETÖ'cüler bu işin arka planında yer alıyor. Bu 128 milyar dolar hikayesi çıkarılırken ekonomistler arasında yapılan bir tartışmaydı. Bir ekonomistin bir hesabı, ki doğru bir hesap değildir. Bunlar brüt rezerv. Onlar diyor ki 'Net rezervlerden SWAP anlaşmaları var' Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde SWAP anlaşmaları yapıldı biz londra'da para takasını yaparken, Türkiye'de de merkez bankası içerisinde bunu yapmaya başladı bankalar. Diyorlar ki, 'Katar'la yapılan SWAP anlaşması var 15 milyar dolar, bankalarla yapılan SWAP anlaşmaları var. Bunlar çıkarıldığı zaman eksi rezerve düşüyor. 128 milyar dolar hikayesi buradan çıkıyor" dedi.

"ŞAHAP KAVCIOĞLU HİKAYEYİ GÜZELCE ÖZETLEDİ"