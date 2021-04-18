CHP’nin "128 milyar dolar" hikayesi ve gerçekler...

A Haber'de yayınlanan Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin başlattığı ve muhalefetin de destek verdiği "128 milyar dolar nerede?" iftirasını değerlendirdi.
"HESAPLAMA DA RAKAM DA DOĞRU DEĞİL"
128 milyar doları bir ekonomistin ortaya attığını aktaran Güngör, "Hesaplama da rakam da doğru değil. Tabloda göstereceğim rakamlar geçen haftanın rakamları. Merkez Bankası her hafta açıklıyor bu rakamları. Merkez Bankası'nın rezervi 89.3 milyar dolar. Bunun 49.4 milyar doları döviz olarak tutuluyor. 39,9 milyar doları da altın olarak tutuluyor" dedi.
"ALTIN REZERVLERİNİN ARTIRILMASINA ÇALIŞILDI"