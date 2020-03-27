CHP'lilerden 'koronavirüs provokasyonu! Kovid-19 üzerinden rezil çıkarları bir kez daha gözler önüne serildi...

Türkiye, Çin’de başlayan ölümcül virüs Kovid-19’a karşı Başkan Erdoğan başkanlığında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde şeffaf ve titiz bir süreç ile ilk andan itibaren önlemini aldı. Ancak virüs kadar zehirli olan beyinler Türkiye'nin bu mücadelesini görmezden gelerek taş koymaya çalışıyor. Koronavirüse karşı Türkiye'yi töhmet altında bırakan CHP'liler, bu salgının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. CHP'li birçok ismin Kovid-19'a koşarak sarılması bu virüs üzerinden siyasi bir kazanç elde etme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Koronavirüs dünyayı hazırlıksız yakaladı. Virüs için başlarda ''kötü bir rüya geçecek'' dendi fakat durum öyle olmadı rüya kabusa dönüştü, insandan insan geçti. Özgürlüğüne en çok değer verenler bile kapılarını içeriden kilitledi. Korku, tüm bedenleri sardı. Türkiye, Çin'de başlayan ölümcül virüs Kovid-19'a karşı ilk andan itibaren önlemini aldı. Hedef koronavirüs salgınını en hafif şekilde atlatabilmekti. Yapılan savunma Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirdi. Başkan Erdoğan başkanlığında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde şeffaf ve titiz bir süreç başlatıldı. Ancak Türkiye'nin mücadele etmesi gereken ne yazık ki yalnızca koronavirüs değildi, virüs kadar zehirli beyinler de vardı.
KORONAVİRÜSTEN MEDET UMDULAR
CHP'nin trolleri birçok mecradan Türkiye'yi töhmet altında bırakmak istedi, ve salgının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan'ı gösterdi. CHP'li trollerin amacı umutları tüketerek siyasi kazanç sağlamaktı. Herkesin korkarak kaçtığı koronavirüse CHP'li birçok isim koşarak sarıldı. Sandıktan umudunu kesenler bu kez koronavirüsten medet umdu. Vatanını, ülkesini düşünenlere sosyal medyada hasret kalındı. Virüsle mücadeleye en büyük darbeyi vurdular bıkmadan usanmadan. Sadece Türkiye'nin mücadelesine değil Türkiye'ye de kastları vardı. ABD'de yaşayan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir, Çin'e virüsün Türkiye'nin götürüp yaydığını söyledi.
CHP'LİLER ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU
Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, algı operasyonuna soyundu. Ona birçok CHP'li bu yolda yoldaş oldu. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de koronavirüsün etkisinin 6 ay sürdüğü takdirde iktidarın ayakta kalamayacağını söyledi. ''Yeni bir dünyaya merhaba'' diyerek adeta ölümcül virüsün Türkiye'de de görülmesine sevindi. Bir de sözde sanatçılar vardı, Zülfü Livaneli sosyal medyada vahim bir hata yaptı. ''Korona'ya iyi gelen ilaç'' diye bir ilacın adını verdi, doktorlar büyük tepki gösterdiler kendisine ''leblebi, çekirdek gibi ilaç tavsiye edilmez'' dediler. Ama hatasını kabul etmek yerine ''doktorunuzdan bu ilacı isteyin'' dedi.
CHP'Lİ FETÖ'CÜ ERDEMİR'DEN SKANDAL PAYLAŞIM
ABD'deki Rıza Sarraf kumpas davasına sahte delil göndermekten hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü CHP'li eski vekil Erdemir koronavirüsle yine ortaya çıktı. Erdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü Türkiye'yi suçlamak için kullandı. Erdemir, koronavirüsü Çin'e Türkiye'nin bulaştırdığını söyledi.
Erdemir'in bu açıklamaları büyük tepki görürken bazı kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan CHP'liler söz konusu yalanı desteklediler.
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