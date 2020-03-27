CHP'lilerden 'koronavirüs provokasyonu! Kovid-19 üzerinden rezil çıkarları bir kez daha gözler önüne serildi... 27.03.2020 22:13

Türkiye, Çin’de başlayan ölümcül virüs Kovid-19’a karşı Başkan Erdoğan başkanlığında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde şeffaf ve titiz bir süreç ile ilk andan itibaren önlemini aldı. Ancak virüs kadar zehirli olan beyinler Türkiye'nin bu mücadelesini görmezden gelerek taş koymaya çalışıyor. Koronavirüse karşı Türkiye'yi töhmet altında bırakan CHP'liler, bu salgının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. CHP'li birçok ismin Kovid-19'a koşarak sarılması bu virüs üzerinden siyasi bir kazanç elde etme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.